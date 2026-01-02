Moscati violenza ai danni di un infermiere del Pronto Soccorso | la condanna dlel' OPI Avellino

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino condanna con fermezza l’episodio di violenza avvenuto ai danni di un infermiere nel Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati”. Questo gesto rappresenta un grave attacco alla professione e alla sicurezza di chi opera quotidianamente in ambito sanitario. La tutela del personale e il rispetto delle istituzioni sono principi fondamentali per garantire un servizio sanitario efficace e sicuro.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino esprime la più ferma condanna per il grave episodio di violenza che ha coinvolto un infermiere in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino. Si tratta di un gesto inaccettabile e.

Infermiere aggredito nella notte di Capodanno ad Avellino: Moscati annuncia tolleranza zero - Avellino, un infermiere aggredito al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati durante la notte di Capodanno. cronachedellacampania.it

AVERSA, doppia aggressione al pronto soccorso del Moscati: infermiera schiaffeggiata, medico aggredito - AVERSA – Serata di forte tensione ieri al Pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove si sono verificati due distinti episodi di aggressione ai danni del personale sanitario, ... casertace.net

Violenza in Pronto soccorso al Moscati di Avellino. Tolleranza zero:avviate le azioni a tutela del personale L’episodio verificatosi nella notte di Capodanno presso il Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino rappresenta un f - facebook.com facebook

