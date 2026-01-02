Morto nell' esplosione allo stabilimento Toyota | il figlio di Lorenzo Cubello avrà il cognome del padre

Nell’esplosione allo stabilimento Toyota di Borgo Panigale, avvenuta nell’ottobre 2024, ha perso la vita un uomo di nome Lorenzo Cubello. Nato a marzo, il suo figlio, anch’egli chiamato Lorenzo, porterà il cognome del padre, che non potrà più conoscerlo. Un tragico evento che ha colpito profondamente la comunità e le famiglie coinvolte.

È nato a marzo e si chiama Lorenzo, come il padre che non potrà mai conoscere. Un padre morto pochi mesi prima, nell’ottobre 2024, nell’esplosione avvenuta alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, a Bologna. Ora quel bambino porta anche il suo cognome: Cubello. La decisione, come racconta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Morto nell'esplosione allo stabilimento Toyota: il figlio di Lorenzo Cubello avrà il cognome del padre Leggi anche: Il figlio di Lorenzo Cubello vittima alla Toyota avrà il cognome del padre Leggi anche: Un anno fa l'esplosione allo stabilimento Toyota in cui morì Lorenzo Cubello: la fabbrica si ferma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il figlio di Lorenzo Cubello vittima alla Toyota avrà il cognome del padre; Lorenzo morto nell'esplosione Toyota, il figlio nato dopo la sua morte ha il suo nome e cognome: «Non lo ha potuto conoscere, ma ha i...; “Mio figlio Lorenzo ora porterà il cognome del padre morto nell’esplosione alla Toyota”; A Lorenzo il cognome del padre, ultimo atto della strage alla Toyota. Lorenzo morto nell'esplosione Toyota, il figlio nato dopo la sua morte ha il suo nome e cognome - È nato a marzo, con il nome Lorenzo, lo stesso del padre che non potrà mai conoscere perché qualche mese prima, a ottobre ... msn.com

Lorenzo morto nell'esplosione Toyota, il figlio nato dopo la sua morte ha il suo nome e cognome: «Non lo ha potuto conoscere, ma ha i suoi occhi» - È nato a marzo, con il nome Lorenzo, lo stesso del padre che non potrà mai conoscere perché qualche mese prima, a ottobre ... msn.com

Dopo una battaglia durata 9 mesi, nella mattina del 31 dicembre Paola, la compagna di Lorenzo Cubello, l'operaio morto nell'esplosione del 23 ottobre 2024, ha ricevuto una telefonata dal tribunale di Ravenna: «Burocrazia difficile da affrontare. Il piccolo Lore - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.