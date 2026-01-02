Un nuovo elemento emerge nelle indagini sulla morte di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita a Milano il 29 dicembre. Con l’indicazione di un possibile indagato, gli inquirenti si avvicinano a una svolta nel caso. Restano da chiarire le circostanze della tragica scomparsa e le motivazioni dietro questa vicenda, che ha suscitato grande attenzione nella comunità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo sviluppo nell’inchiesta. Potrebbe esserci una svolta decisiva nel caso di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita il 29 dicembre nel cortile di un condominio di via Paruta, nella periferia nord di Milano. Venerdì 2 gennaio è emersa la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di un uomo di 57 anni, mentre prosegue l’ autopsia, chiamata a chiarire le cause esatte del decesso. Chi è l’uomo finito sotto indagine. Secondo le prime informazioni, l’indagato sarebbe un cittadino peruviano di 57 anni, fermato dai carabinieri il giorno successivo al ritrovamento del corpo per una tentata rapina avvenuta poche ore prima. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morte di Aurora Livoli, spunta un indagato: possibile svolta nelle indagini

Leggi anche: “Ãˆ lui”. Morte Aurora Livoli, spunta un indagato. Chi Ã¨, quanti anni ha

Leggi anche: Chi è l’uomo indagato per la morte di Aurora Livoli: svolta nel giallo di via Paruta a Milano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Aurora Livoli trovata morta a Milano, il video diffuso per identificarla: è con un uomo che la segue; Gli ultimi giorni di Aurora: la fuga, il cadavere trovato a 700 chilometri da casa e l'uomo misterioso ripreso con lei; Chi era Aurora Livoli trovata morta a Milano, le ultime ore e il racconto del padre: Voleva essere libera; Aurora Livoli, caccia all’uomo che era con lei a Milano. L’ipotesi strangolamento.

“È lui”. Morte Aurora Livoli, spunta un indagato incastrato dalle immagini. Chi è, quanti anni ha - Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni nata a Roma e residente in provincia di Latina, trovata senza vita ... thesocialpost.it