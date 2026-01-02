Morte di Aurora Livoli indagato un 57enne | ha incontrato la giovane poco dopo una tentata rapina

È stato identificato un 57enne come sospettato nell’indagine sulla morte di Aurora Livoli, trovata senza vita con i pantaloni abbassati. L’uomo, già fermato per un altro reato, avrebbe incontrato la giovane poco dopo un episodio di tentata rapina. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso e il ruolo del sospettato.

Aurora Livoli, indagato per omicidio un uomo di 57 anni fermato a Milano. Iniziata l'autopsia sul corpo della giovane - C’è una persona indagata per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso in un cortile di via Paruta, nella zona nord di Milano. msn.com

Morte di Aurora Livoli, c’è un indagato - Per la morte della 19enne Aurora Livoli, il cui corpo è stato trovato in un cortile di via Paruta, a Milano, c'è un indagato. msn.com

C'è un indagato per la morte a Milano di Aurora Livoli, E' un uomo di 57 anni fermato dai carabinieri per tentata rapina #ANSA x.com

Milano, l’ultimo frame di Aurora Livoli e le 5 ore del ragazzo sospetto. La morte (forse) domenica sera. Oggi l’autopsia - facebook.com facebook

