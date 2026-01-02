Morte di Aurora Livoli indagato un 57enne | ha incontrato la giovane poco dopo una tentata rapina
È stato identificato un 57enne come sospettato nell’indagine sulla morte di Aurora Livoli, trovata senza vita con i pantaloni abbassati. L’uomo, già fermato per un altro reato, avrebbe incontrato la giovane poco dopo un episodio di tentata rapina. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso e il ruolo del sospettato.
Il sospettato era stato già fermato per un altro reato. Aurora Livoli è stata ritrovata deceduta con i pantaloni abbassati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della 19enne: si tratta di un uomo arrestato per tentata rapina
Leggi anche: Aurora Livoli trovata morta a Milano, c’è un indagato per omicidio: «È un cittadino peruviano». L’uomo fermato per una tentata rapina la stessa notte
Svolta nel giallo di Aurora Livoli, l’avvocato: “C’è un indagato per omicidio”; Uomo indagato per la morte di Aurora Livoli a Milano; Identificazione di Aurora Livoli: la 19enne trovata morta a Milano e le indagini in corso; Identificata la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli.
Morte Aurora Livoli: un indagato per il decesso della giovane a Milano - Indagini in corso da parte da parte di Polizia e Carabinieri per cercare di individuare l’assassino di Aurora Livoli, giovane di 19 anni trovata morta in un condominio di Via Paruta a Milano. notizie.it
Aurora Livoli, indagato per omicidio un uomo di 57 anni fermato a Milano. Iniziata l'autopsia sul corpo della giovane - C’è una persona indagata per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso in un cortile di via Paruta, nella zona nord di Milano. msn.com
Morte di Aurora Livoli, c’è un indagato - Per la morte della 19enne Aurora Livoli, il cui corpo è stato trovato in un cortile di via Paruta, a Milano, c'è un indagato. msn.com
C'è un indagato per la morte a Milano di Aurora Livoli, E' un uomo di 57 anni fermato dai carabinieri per tentata rapina #ANSA x.com
Milano, l’ultimo frame di Aurora Livoli e le 5 ore del ragazzo sospetto. La morte (forse) domenica sera. Oggi l’autopsia - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.