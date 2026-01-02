Morte di Aurora Livoli c’è un indagato | fermato un 57enne peruviano Incastrato dai video
Un uomo di 57 anni peruviano è stato fermato nell’ambito delle indagini sulla morte di Aurora Livoli, trovata senza vita lunedì scorso in via Paruta, a Milano. L’indagato è stato identificato grazie alle immagini di sorveglianza che lo ritraggono nei pressi del luogo del ritrovamento. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le circostanze del decesso.
C’è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano. Le indagini Secondo quanto si apprende dalle indagini, si tratta di un cittadino peruviano di 57 anni, che i carabinieri avevano fermato il giorno successivo al ritrovamento del corpo per una tentata rapina commessa poco prima dell’incontro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
