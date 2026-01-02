Morte di Aurora Livoli c’è un indagato | fermato un 57enne peruviano Incastrato dai video

Un uomo di 57 anni peruviano è stato fermato nell’ambito delle indagini sulla morte di Aurora Livoli, trovata senza vita lunedì scorso in via Paruta, a Milano. L’indagato è stato identificato grazie alle immagini di sorveglianza che lo ritraggono nei pressi del luogo del ritrovamento. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le circostanze del decesso.

Morte di Aurora Livoli: Aggiornamenti sulle Indagini e Risultati dell'Autopsia a Milano - Rimani aggiornato sugli sviluppi e le scoperte chiave che potrebbero illuminare questa drammatica vicenda ... notizie.it

Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un 57enne con precedenti per violenza sessuale - Mentre è in corso l'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la 19enne nata a Roma ma residente in provincia di Latina il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in ... leggo.it

C'è un indagato per la morte a Milano di Aurora Livoli, E' un uomo di 57 anni fermato dai carabinieri per tentata rapina #ANSA x.com

Milano, l’ultimo frame di Aurora Livoli e le 5 ore del ragazzo sospetto. La morte (forse) domenica sera. Oggi l’autopsia - facebook.com facebook

