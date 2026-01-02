L'avvocato Massimo Basile ha accompagnato i genitori di Aurora Livoli all'Istituto di Medicina Legale di Milano, dove si svolgerà l'autopsia sulla giovane di 19 anni. Prima dell'esame, ha commentato brevemente la situazione, rispettando il momento di dolore della famiglia. In questa occasione si attendono i risultati ufficiali che potranno chiarire le cause della morte di Aurora.

Il legale ha accompagnato i genitori della 19enne all'Istituto di Medicina Legale di Milano per il riconoscimento della figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morte Aurora Livoli, le parole dell'avvocato Massimo Basile prima dell'autopsia

