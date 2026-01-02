Morte Aurora Livoli indagato peruviano di 57 anni

È stato iscritto nel registro degli indagati un uomo peruviano di 57 anni in relazione alla morte di Aurora Livoli, la 19enne ritrovata senza vita in un cortile a Milano. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze di questa vicenda. La notizia è ancora oggetto di approfondimento e non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

