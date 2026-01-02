Morte Aurora Livoli fermato un 57enne peruviano | ‘Era già violento e irregolare’

Un 57enne peruviano è stato fermato nell’ambito delle indagini sulla morte di Aurora Livoli, 19 anni, trovata senza vita a Milano lo scorso 29 dicembre. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato come violento e irregolare. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso della giovane, il cui caso ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Il giallo di Milano: una giovane trovata morta, un sospettato già noto alle forze dell'ordine. C'è un uomo, un volto già noto alle forze dell'ordine, al centro dell'inchiesta sulla morte di Aurora Livoli, la 19enne di Monte San Biagio (Latina) trovata senza vita il 29 dicembre scorso in un'area residenziale di via Paruta, a Milano. È un cittadino peruviano di 57 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per violenza sessuale, oggi indagato per omicidio mentre si trova già in carcere per un altro grave reato. L'uomo era stato fermato poche ore prima del ritrovamento del corpo per una tentata rapina aggravata ai danni di un'altra giovane, avvenuta nella stazione della metropolitana M2 Cimiano.

