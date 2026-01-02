Morta la figlia dell’attore Tommy Lee Jones | il corpo della 34enne trovato nel corridoio di un hotel di lusso

La morte di Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è avvenuta nella notte di Capodanno presso l’hotel Fairmont di San Francisco. La 34enne è stata trovata senza vita in un corridoio dell’hotel, in circostanze ancora da chiarire. La notizia ha suscitato attenzione e interrogativi sulla vicenda, che al momento resta avvolta nel mistero.

Victoria Jones, la figlia 34enne del noto attore Tommy Lee, è morta in circostanze misteriose nella notte di Capodanno: il corpo senza vita della giovane, infatti, è stato trovato in un corridoio del Fairmont Hotel di San Francisco. Secondo quanto riporta il Daily Mail le autorità sono state avvertite alle 2:52 del mattino del 1° gennaio quando un ospite ha notato una donna stesa a terra al corridoio del quattordicesimo piano dell'hotel di lusso. La famiglia mantiene il più stretto riserbo ma, secondo le prime indiscrezioni, non vi sarebbero segni evidenti di violenza o indizi che facciano sospettare il coinvolgimento di terzi.

