Morta Ivonne Trebbi la partigiana ‘Bruna’ si è spenta a 97 anni

Castel Maggiore saluta Ivonne Trebbi, conosciuta come “Bruna”, deceduta a 97 anni. Figura significativa della Resistenza italiana, Trebbi ha rappresentato un esempio di impegno e dedizione. La sua memoria rimarrà come parte importante della storia locale e nazionale, testimonianza di un passato di lotta e resistenza. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di tristezza.

Castel Maggiore (Bologna), 2 gennaio 2026 — Castel Maggiore piange la scomparsa di una delle sue figure più emblematiche della Resistenza italiana: Ivonne Trebbi, nome di battaglia “Bruna”, è morta all’età di 97 anni. Bandiere a lutto oggi sul municipio in segno di cordoglio e di riconoscimento per la vita straordinaria di una donna che, con coraggio e determinazione, ha contribuito alla liberazione del Paese e alla costruzione della democrazia. Ivonne Trebbi: i primi anni, la direzione del Pci nel Bolognese. Nata il 31 gennaio 1928, Ivonne Trebbi iniziò giovanissima il suo impegno politico e partigiano, incarnando lo spirito di resistenza che caratterizzò quegli anni drammatici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morta Ivonne Trebbi, la partigiana ‘Bruna’ si è spenta a 97 anni Leggi anche: Si è spenta Ivonne Trebbi, la partigiana "Bruna" della Resistenza Leggi anche: Saronno, addio alla partigiana Bruna: Ivanne Trebbi, una lunga vita dedicata alla solidarietà e all’antifascismo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. È morta Ivonne Trebbi, partigiana bolognese, poi deputata del Pci. È morta Ivonne Trebbi, partigiana bolognese, poi deputata del Pci - È morta oggi a Varese, dove risiedeva da tempo, la partigiana "Bruna", Ivonne Trebbi, nata il 31 gennaio 1928 ad Argelato in provincia di Bologna. msn.com

