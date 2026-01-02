Morrone Lega | Bene l' apertura del sindaco sulle auto in piazza | ascolto e pronti al cambiamento
Il consigliere Morrone della Lega ha apprezzato l'apertura del sindaco sulla questione delle auto in piazza, sottolineando l'importanza di ascoltare e valutare proposte costruttive. Riconosce la necessità di un'analisi attenta e di una visione complessiva della città, orientata a un cambiamento che tenga conto delle esigenze dei residenti e delle priorità future. Un dialogo aperto e condiviso è fondamentale per sviluppare soluzioni efficaci e sostenibili.
“Saggezza, attenzione alle proposte costruttive e una visione d’insieme della città che guarda al futuro. È questa l’impressione immediata che si ha leggendo le interviste al sindaco Gian Luca Zattini. Mi soffermo solo su quanto afferma il sindaco in relazione alla proposta sperimentale della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
