Morrone Lega | Bene l' apertura del sindaco sulle auto in piazza | ascolto e pronti al cambiamento

Il consigliere Morrone della Lega ha apprezzato l'apertura del sindaco sulla questione delle auto in piazza, sottolineando l'importanza di ascoltare e valutare proposte costruttive. Riconosce la necessità di un'analisi attenta e di una visione complessiva della città, orientata a un cambiamento che tenga conto delle esigenze dei residenti e delle priorità future. Un dialogo aperto e condiviso è fondamentale per sviluppare soluzioni efficaci e sostenibili.

