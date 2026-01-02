Montoro un gesto che ferisce la comunità | rubate le statuine dal presepe della chiesa di Figlioli
Montoro, 2 gennaio 2026 – Un episodio che ha colpito la comunità di Figlioli: sono state rubate le statuine dal presepe all’interno della chiesa locale. Un gesto che va oltre il valore materiale degli oggetti, rappresentando un’offesa alla tradizione e alla sensibilità collettiva. Questo episodio invita a riflettere sull’importanza di rispettare i simboli condivisi e il patrimonio culturale che unisce la comunità.
MONTORO, 2 gennaio 2026 – Ci sono gesti che non si misurano solo dal valore di ciò che viene portato via. Oggi, a Montoro, dal presepe della chiesa di Figlioli sono state sottratte la statuina di Gesù Bambino e le piccole figure della Madonna e di San Giuseppe. Un fatto che colpisce un luogo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Non tutte le statuine si mettono subito nel presepe: qual è l’ordine da rispettare secondo la tradizione
Leggi anche: Acquasparta, le statuine del presepe le donano i cittadini: “Possibile arricchirlo con personaggi o particolari”
27 anni fa accadeva questo 18 dicembre 1998. Agostino Cardamone, di Montoro, vince per KO ma rinuncia a festeggiare, preoccupato per l’avversario. Un gesto che vale più di una vittoria. Orgoglio montorese. Nel video, una pagina di sport vero. #Agostino - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.