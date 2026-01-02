Montoro un gesto che ferisce la comunità | rubate le statuine dal presepe della chiesa di Figlioli

Montoro, 2 gennaio 2026 – Un episodio che ha colpito la comunità di Figlioli: sono state rubate le statuine dal presepe all’interno della chiesa locale. Un gesto che va oltre il valore materiale degli oggetti, rappresentando un’offesa alla tradizione e alla sensibilità collettiva. Questo episodio invita a riflettere sull’importanza di rispettare i simboli condivisi e il patrimonio culturale che unisce la comunità.

MONTORO, 2 gennaio 2026 – Ci sono gesti che non si misurano solo dal valore di ciò che viene portato via. Oggi, a Montoro, dal presepe della chiesa di Figlioli sono state sottratte la statuina di Gesù Bambino e le piccole figure della Madonna e di San Giuseppe. Un fatto che colpisce un luogo di.

