Montopoli blitz di fine anno contro i botti illegali | ?sequestrati oltre 7 kg di materiale pirotecnico

Il 30 dicembre, a Montopoli, un’operazione congiunta tra l’Ufficio Armi della Divisione P.A.S.I. e il Commissariato di Pontedera ha sequestrato oltre 7 kg di materiale pirotecnico illegale. L'intervento ha portato anche alla denuncia di un giovane di 26 anni, nell'ambito di un’azione mirata a contrastare i botti illegali e garantire la sicurezza pubblica.

Un’operazione congiunta tra l’Ufficio Armi della Divisione P.A.S.I. e il Commissariato di Pubblica sicurezza di Pontedera ha portato, lo scorso 30 dicembre, al sequestro di una cospicua quantità di articoli pirotecnici e alla denuncia di un giovane di 26 anni. L’intervento si inserisce nel quadro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Montopoli, blitz di fine anno contro i botti illegali: ?sequestrati oltre 7 kg di materiale pirotecnico Leggi anche: Blitz dei carabinieri: sequestrati oltre 11 quintali di botti illegali Leggi anche: Blitz della Finanza a Manfredonia: sequestrati 400 kg di vongole 'illegali' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sociale, territorio e non solo: il bilancio 2025 di Montopoli - Mi pongo spesso questa domanda, direi che per noi è semplice puntare sulle persone, sul sociale e lo ... gonews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.