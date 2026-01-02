Montevarchi in buone mani Giusti | Stiamo crescendo

Andrea Giusti è tornato a vestire la maglia del Montevarchi l’estate scorsa, indossando il numero 1. Dopo le esperienze precedenti, caratterizzate da successi e una promozione in Serie C, ora si concentra sulla crescita della squadra. Montevarchi si presenta così in buone mani, con un organico che mira a consolidare i propri risultati e a proseguire un percorso di sviluppo stabile e competente.

Andrea Giusti è tornato l’estate scorsa a vestire la maglia rossoblù con il numero 1. Quello che non portava nelle precedenti due parentesi a Montevarchi (aveva il 22) segnate dalla cavalcata trionfale culminata con il salto in C nel 2021 e dalla successiva permanenza tra i professionisti. Successi ottenuti dal ventottenne di Prato, che però non ha mai difeso i pali dei lanieri, con il vulcanico Roberto Malotti in panchina. Adesso è un punto fermo della formazione di Marmorini e pupillo, insieme al giovanissimo Lapo Failli, del preparatore dei portieri Nicola Cacciapuoti. Tirando le somme del girone di andata va detto che l’estremo difensore ha disputato tutte le 17 partite, senza subire neanche un’ammonizione, a conferma della proverbiale correttezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

