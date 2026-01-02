Monchio-Corniglio | riaperta la provinciale dopo tre anni

Dopo tre anni di chiusura, la strada provinciale 75 tra Monchio e Corniglio è stata riaperta al traffico. La strada, interdetta dal dicembre 2022 a causa di un crollo di materiale lapideo nella zona di Groppo Sovrano, è ora di nuovo percorribile. La riapertura rappresenta un passo importante per il ripristino della viabilità locale e la sicurezza degli utenti.

È stata riaperta al traffico la strada provinciale 75 tra Monchio e Corniglio chiusa per tre anni, dal dicembre del 2022, in località Groppo Sovrano, nel territorio comunale di Monchio, a seguito del crollo di materiale lapideo di grosse dimensioni dalla parete rocciosa. Si informa che, a decorrere da lunedì 29 dicembre 2025, ore 8:30, e comunque dall'apposizione dei relativi segnali in loco, è stata riaperta al transito la S.P. 75 "DI MONCHIO CORNIGLIO", al km 10+200 in località Groppo Sovrano, Comune di Monchio delle Corti.

