Monchio-Corniglio | riaperta la provinciale dopo tre anni

Dopo tre anni di chiusura, la strada provinciale 75 tra Monchio e Corniglio è stata riaperta al traffico. La strada, interdetta dal dicembre 2022 a causa di un crollo di materiale lapideo nella zona di Groppo Sovrano, è ora di nuovo percorribile. La riapertura rappresenta un passo importante per il ripristino della viabilità locale e la sicurezza degli utenti.

È stata riaperta al traffico la strada provinciale 75 tra Monchio e Corniglio chiusa per tre anni, dal dicembre del 2022, in località Groppo Sovrano, nel territorio comunale di Monchio, a seguito del crollo di materiale lapideo di grosse dimensioni dalla parete rocciosa. In questi giorni si è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

