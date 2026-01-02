Modena pedina e accoltella un prete per strada | fermato un 29enne italiano

Il 30 dicembre a Modena un uomo di 29 anni ha accoltellato alle spalle un sacerdote in strada, dopo averlo seguito per circa 20 minuti. L’aggressore è stato prontamente fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità stanno approfondendo le motivazioni dell’atto e le condizioni delle persone coinvolte.

La mattina del 30 dicembre è stato pedinato per 2o minuti, quindi avvicinato e accoltellato alle spalle. In pieno centro, a Modena. Don Rodrigo Grajales Gaviria, sacerdote colombiano di 45 anni, si è ritrovato a terra all'angolo tra via Castelmaraldo e via Ganaceto, dove è stato soccorso da un passante e portato d'urgenza dal 118 in ospedale. I carabinieri hanno fermato un 29enne italiano da anni in cura in un centro di salute mentale, ora accusato di tentato omicidio. Don Rodrigo è viceparroco in una parrocchia da un'altra parte della città, San Giovanni Evangelista alla Crocetta, vicino alla stazione ferroviaria, una zona popolare della prima periferia, e cappellano della comunità latinoamericana di Modena e Carpi.

Don Rodrigo accoltellato a Modena, fermato un 29enne: «Lo ha pedinato per 20 minuti». Ma il movente è un mistero - Un ragazzo italiano di 29 anni, da tempo in cura a un centro di salute mentale, è stato fermato dai carabinieri di Modena perché indiziato di essere l'aggressore di ... msn.com

Modena, prete accoltellato: fermato un 29enne - Il sospettato è stato rintracciato nella notte della fine dell'anno e, nascosto in un muretto di un immobile disabitato, è stato trovato anche il coltello a serramanico usato per il tentato omicidio ... tg24.sky.it

