Mo | Unifil ' spari israeliani contro nostre forze nel sud Libano'

L’Unifil ha segnalato che, nel sud del Libano, le proprie forze sono state colpite da colpi provenienti da posizioni israeliane. Non sono stati riportati feriti, ma la situazione è considerata preoccupante. La missione delle Nazioni Unite monitora con attenzione gli sviluppi nella regione, mantenendo il suo ruolo di stabilizzazione e pacificazione nel contesto complesso del confine libanese-israeliano.

Beirut, 2 gen. (Adnkronos) - La Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) ha riferito che spari provenienti da una posizione israeliana hanno colpito due volte le sue forze, senza segnalare vittime ma denunciando una "tendenza preoccupante". Negli ultimi mesi l'Unifil ha ripetutamente segnalato attacchi israeliani nei pressi o verso il suo personale e la scorsa settimana ha dichiarato che un attacco israeliano nei pressi di una delle sue posizioni ha ferito leggermente un peacekeeper. Il personale in pattuglia nel Libano meridionale oggi "ha segnalato 15 colpi di armi leggere che hanno colpito a non più di 50 metri di distanza", si legge in una dichiarazione dell'Unifil. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Unifil, 'spari israeliani contro nostre forze nel sud Libano' Leggi anche: Mo: media, 'bomba sonica Idf nel sud Libano durante operazioni Unifil' Leggi anche: Mo: Beirut, 'un morto nei raid israeliani nel sud del Libano' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Israele, Idf apre il fuoco vicino a una pattuglia Unifil: un militare ferito. Mo: Unifil, 'spari israeliani contro nostre forze nel sud Libano' - La Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) ha riferito che spari provenienti da una posizione israeliana hanno colpito due volte le sue forze, senza ... lanuovasardegna.it

Spari delle forze armate israeliane contro l’Unifil in Libano, ferito un militare - "Questa mattina, colpi di mitragliatrice pesante provenienti da posizioni delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) a sud della Linea Blu h ... msn.com

Ancora tensione in Libano, l’esercito israeliano spara contro l’Unifil - Un peacekeeper è rimasto ferito ad un orecchio, ieri, durante il lancio di una granata da parte dell'esercito israeliano ... dire.it

Mentre documentavo gli effetti della tempesta con la bassa pressione, ho incontrato una famiglia Gazan che era stata costretta a sfollare, con la forza, dalla zona di Shuja'iyya a causa dei continui spari dei droni. La famiglia ha raggiunto l'area del porto di Gaza - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.