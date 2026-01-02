Mo | Idf attaccato sito addestramento Forza Radwan di Hezbollah nel sud Libano

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno condotto recenti operazioni nel sud del Libano, colpendo obiettivi di Hezbollah, tra cui un complesso di addestramento della forza Radwan. Questi interventi fanno parte delle azioni di routine volte a monitorare e neutralizzare minacce provenienti dal territorio libanese. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con attenzione alle implicazioni sulla stabilità regionale.

Tel Aviv, 2 gen. (Adnkronos) - Le Idf hanno riferito di aver effettuato di recente attacchi contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale, tra cui un complesso di addestramento utilizzato dalla forza d'élite Radwan del gruppo. Secondo l'esercito israeliano, il sito veniva utilizzato per addestrare gli agenti a pianificare e condurre attacchi contro le forze armate e i civili israeliani, comprese esercitazioni di fuoco e addestramento all'uso delle armi. Le Idf aggiunge di aver colpito anche altre strutture di Hezbollah utilizzate come depositi di armi negli ultimi periodi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Idf, attaccato sito addestramento Forza Radwan di Hezbollah nel sud Libano Leggi anche: Mo: Idf, 'eliminato capo logistica Forza Radwan nel sud del Libano' Leggi anche: Mo: Idf, 'eliminato terrorista Hezbollah nel sud del Libano' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Mo: Idf, 'ucciso palestinese che lanciava pietre contro l'esercito in Cisgiordania' - Le truppe dell'Idf hanno sparato e ucciso un aggressore palestinese durante la notte, dopo essere state attaccate con lancio di pietre nei pressi del villaggio di Al- lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Idf, 'distrutto tunnel di Hamas e individuato sito di lancio di razzi a Gaza' - Le Idf hanno distrutto un tunnel di Hamas lungo centinaia di metri e individuato un sito di lancio di razzi nel nord della Striscia di Gaza, sul lato orientale della ... iltempo.it

Mo: scontri in Cisgiordania, Idf uccide un quindicenne - Un palestinese di 15 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco negli scontri con le truppe durante un raid delle Idf nel villaggio di Silwad, vicino a Ramallah, in ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Link dell'articolo pubblicato sul sito di quiBrescia.it a proposito della presentazione del libro di Giordano Mor ATTACCATO ALLA MUSICA di stasera, in occasione de “ ` ”, presso Auser Botticino Villa Labus - Botticino Mattina ( - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.