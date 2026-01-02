Mo | Concia ' sinistra sta tradendo sua missione e suoi valori fondativi'

La Sinistra, una volta fedele ai suoi valori fondamentali, sembra aver smarrito la direzione. Questa perdita di orientamento solleva domande sulla coerenza e sulla capacità di rappresentare le proprie origini. In un contesto politico in continua evoluzione, è importante riflettere sulle ragioni di questa dissonanza e sulle sfide che essa comporta per il futuro della sinistra italiana.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Cara Sinistra, ancora mi chiedo come e quando e perché tu abbia perso la bussola. Quando hai oscurato il principio su cui si fondano le nostre società democratiche.Hai abbandonato i nostri più sacri valori unicamente per conquistare consenso tra quelle comunità islamiche radicali e antisemite che si sono stabilite nei nostri Paesi occidentali, tra quei nativi musulmani che hanno mai rinnegato la sharia. E hai fatto questo per qualche voto in più in questa o in quella tornata elettorale. Come è possibile che nel mondo di oggi il cancro dell'antisemitismo porti la firma del progressismo di sinistra, e lo riversi nelle aule scolastiche e universitarie, nei luoghi di lavoro, nei circoli delle élite intellettuali, che lo trascini nelle piazze? Me lo chiedo e ve lo chiedo: come siamo arrivati a tutto questo?”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

