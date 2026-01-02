Mio figlio sta male ma è vivo ha ustioni sul 30-40% del corpo C' erano tanti ragazzi a terra tre suoi amici non si trovano
Mio figlio, Manfredi Marcucci, di 16 anni, è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano a causa di ustioni su circa il 30-40% del corpo. È vivo e le sue condizioni sono stabili, anche se si trova in ospedale. Tra i presenti, altri ragazzi hanno riportato ferite, e tre suoi amici non sono ancora stati rintracciati. La situazione resta sotto controllo, e si attendono aggiornamenti ufficiali.
