Mio figlio sta male ma è vivo ha ustioni sul 30-40% del corpo C' erano tanti ragazzi a terra tre suoi amici non si trovano

Mio figlio, Manfredi Marcucci, di 16 anni, è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano a causa di ustioni su circa il 30-40% del corpo. È vivo e le sue condizioni sono stabili, anche se si trova in ospedale. Tra i presenti, altri ragazzi hanno riportato ferite, e tre suoi amici non sono ancora stati rintracciati. La situazione resta sotto controllo, e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il padre di Manfredi, il 16enne ferito a Crans Montana: "Mio figlio sta male ma è vivo. Ha ustioni sul 40% del corpo. Non si trovano i suoi tre amici" - Il genitore del giovane romano ricoverato al Niguarda: "Colpito dalle fiamme mentre scappava dal Costellation.

Strage Crans-Montana: giovane romano ferito "Sta male ma è vivo" - A dirlo, Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei tre ricoverati a Niguarda dopo l'incendio nel locale a Crans Montana.

