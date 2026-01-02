Ministro Israele | rischio guerra a Siria

Il ministro israeliano per gli Affari della Diaspora, Amichai Chikli, ha dichiarato che uno scontro tra Israele e Siria sembra inevitabile e potrebbe verificarsi nel prossimo futuro. Questa affermazione evidenzia le tensioni persistenti nella regione e il rischio di un’escalation militare. La situazione rimane sotto costante osservazione, con preoccupazioni crescenti sulla stabilità e sulla possibilità di un conflitto più ampio.

21.00 Una guerra tra Israele e Siria "è solo questione di tempo". Così il ministro israeliano per gli Affari della Diaspora, Amichai Chikli. "Il presidente siriano è un membro dell'Isis e un sostenitore dell'Islam radicale. Una guerra con la Siria è inevitabile" ha affermato Chikli che già aveva condiviso su X un video della parata militare tenuta a Damasco a un anno della caduta di Assad nel quale i soldati invocano la liberazione di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: La tensione tra Israele e Siria preoccupa Washington

Leggi anche: Israele, Netanyahu: "Possibile accordo con Siria ma in sicurezza"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Medioriente, Katz: Israele non si ritirerà mai del tutto da Gaza; Israele-Gaza, Trump: Teheran rischia altri raid. Netanyahu rispetta la tregua; Israele bandisce da Gaza 37 Ong. Sdegno dell'Onu e della Ue, a rischio aiuti vitali - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 04:17; Siria, Netanyahu: «Pronti a nuovi attacchi se necessario». Il presidente siriano: «Israele vuole seminare caos e divisioni».

Israele, ministro della cultura: “Gaza è nostra, palestinesi sono ospiti”. LIVE - Il ministero per gli affari della diaspora e la lotta all'antisemitismo ha comunicato a 37 grandi organizzazioni umanitarie internazionali, tra cui ... tg24.sky.it