Ministro Israele | rischio guerra a Siria
Il ministro israeliano per gli Affari della Diaspora, Amichai Chikli, ha dichiarato che uno scontro tra Israele e Siria sembra inevitabile e potrebbe verificarsi nel prossimo futuro. Questa affermazione evidenzia le tensioni persistenti nella regione e il rischio di un’escalation militare. La situazione rimane sotto costante osservazione, con preoccupazioni crescenti sulla stabilità e sulla possibilità di un conflitto più ampio.
21.00 Una guerra tra Israele e Siria "è solo questione di tempo". Così il ministro israeliano per gli Affari della Diaspora, Amichai Chikli. "Il presidente siriano è un membro dell'Isis e un sostenitore dell'Islam radicale. Una guerra con la Siria è inevitabile" ha affermato Chikli che già aveva condiviso su X un video della parata militare tenuta a Damasco a un anno della caduta di Assad nel quale i soldati invocano la liberazione di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
