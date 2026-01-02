Minibasket a Zoppola il Sigma Tournament

Il Sigma Tournament torna a Zoppola domenica 4 gennaio, offrendo un’occasione di confronto e crescita per i giovani atleti dell’area. Organizzato dalla PoliSigma Zoppola, l’evento è dedicato alla categoria aquilotti (nati nel 2015 e 2016) e si svolgerà presso il palazzetto dello sport. Un momento importante per promuovere il minibasket e favorire lo sviluppo delle future generazioni di giocatori.

