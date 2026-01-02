Minibasket a Zoppola il Sigma Tournament
Il Sigma Tournament torna a Zoppola domenica 4 gennaio, offrendo un’occasione di confronto e crescita per i giovani atleti dell’area. Organizzato dalla PoliSigma Zoppola, l’evento è dedicato alla categoria aquilotti (nati nel 2015 e 2016) e si svolgerà presso il palazzetto dello sport. Un momento importante per promuovere il minibasket e favorire lo sviluppo delle future generazioni di giocatori.
Spazio al futuro del basket, domenica 4 gennaio, al palazzetto dello sport di Zoppola, teatro del Sigma Tournament organizzato dalla PoliSigma Zoppola e riservato alla categoria aquilotti (nati nel 2015 e 2016). A sfidarsi saranno i padroni di casa, Rivignano, Cordenons, Codroipo e Majano. La. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Il teatro di Zoppola riapre dopo i lavori: sul palco i disturbi alimentari raccontati con ironia
Leggi anche: Grande festa di Natale al ‘Rampone’ per il Minibasket beneventano
DR1 Ultima gara del girone d’andata per i nostri ragazzi, che dopo la battuta d’arresto contro Feletto, vanno a far visita allo Zoppola! Vi aspettiamo alle ore 19.30 sabato sera!! #welovepasian #basketball #newseason #pallacanestro #dr1 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.