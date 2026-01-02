Minaccia la ex con video Ai in cui compare con la figlia di 3 anni mentre punta la pistola | 31enne arrestato

Un uomo di 31 anni di Verona, già sotto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, è stato arrestato per aver utilizzato un video generato dall'intelligenza artificiale per minacciare la ex fidanzata. Nel video, si vedeva con la figlia di tre anni in braccio mentre impugnava una pistola. L'episodio evidenzia i rischi legati all’uso improprio delle tecnologie AI in contesti di minaccia e intimidazione.

L'uomo veronese era già sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma aveva trovato il modo di minacciare la ex con un'app di intelligenza artificiale in cui si mostrava con la figlia piccola in braccio e una pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

