Un uomo di 31 anni di Verona, già sotto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, è stato arrestato per aver utilizzato un video generato dall'intelligenza artificiale per minacciare la ex fidanzata. Nel video, si vedeva con la figlia di tre anni in braccio mentre impugnava una pistola. L'episodio evidenzia i rischi legati all’uso improprio delle tecnologie AI in contesti di minaccia e intimidazione.

L'uomo veronese era già sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma aveva trovato il modo di minacciare la ex con un'app di intelligenza artificiale in cui si mostrava con la figlia piccola in braccio e una pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Minaccia la ex con un video: “Questa pistola è per te”. Arrestato 35enne, in casa anche cocaina

Leggi anche: Terribile agguato a un professore a Torino mentre è con la figlia di 3 anni, arrestato l'influencer "Don Alì"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Appostamenti e sms minacciosi: arrestato nel Pavese il minore che perseguitava la ex fidanzata; Anagni, Minacciava l'ex compagna via chat: i carabinieri notificano l'ammonimento del Questore; Maxi sequestro di droga in un'azienda di Monopoli: due persone in manette; Spedizione punitiva al bar: minacciato e pestato a sangue dall’ex marito della compagna.

Minaccia la ex con video Ai in cui compare con la figlia di 3 anni mentre punta la pistola: 31enne arrestato - L'uomo veronese era già sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma aveva trovato il modo di minacciare la ex con un'app di ... fanpage.it