Milnaoc' è un indagato per morte Aurora

A Milano, è stato iscritto nel registro degli indagati un uomo in relazione alla morte di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso in un cortile alla periferia nord della città. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause del decesso e fare luce sulla vicenda.
15.20 C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile, alla periferia nord di Milano. Secondo quanto si apprende, si tratta di un cittadino peruviano di 57 anni che i carabinieri hanno fermato per una tentata rapina commessa poco prima dell'incontro con la ragazza. Ancora in corso, intanto, l'autopsia,che dovrà far luce sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Morte di Aurora Livoli, c’è un indagato
Leggi anche: Milano, un uomo indagato per la morte di Aurora Livoli
Chi è l’uomo indagato per la morte di Aurora Livoli: svolta nel giallo di via Paruta a Milano - L’uomo è già in carcere per una tentata rapina compiuta alla fermata Cimiano del metrò pochi minuti prima di incontrare la 19enne la sera del 28 dicembre ... msn.com
Milano, fermato un uomo per la morte di Aurora Livoli, 19 anni - Aurora Livoli è stata trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano ... tg.la7.it
Aurora Livoli, indagato per omicidio un uomo di 57 anni fermato a Milano. Iniziata l'autopsia sul corpo della giovane - C’è una persona indagata per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso in un cortile di via Paruta, nella zona nord di Milano. msn.com
