Milleproroghe | Furlan Iv ' spariti incentivi al lavoro per donne e giovani'

Nel decreto Milleproroghe, sono state eliminate le misure di incentivo al lavoro destinate a donne e giovani. Questa scelta potrebbe avere ripercussioni sulle opportunità di occupazione per queste categorie, sollevando interrogativi sulle politiche di sostegno all’occupazione giovanile e femminile. Analizzare le implicazioni di questa decisione è importante per comprendere le possibili conseguenze sul mercato del lavoro italiano.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - «Dal decreto Milleproroghe spariscono le misure di incentivo al lavoro per donne e giovani. Una scelta grave e miope, che colpisce proprio le fasce più fragili del mercato del lavoro e segnala, ancora una volta, l'assenza di una strategia seria per l'occupazione". Lo dichiara Annamaria Furlan, senatrice di Italia Viva. "Non si comprende di chi sia la responsabilità, ma siamo davanti all'ennesima scelta grave mentre nel Paese il caro vita continua a pesare in modo insostenibile su famiglie e lavoratori. Aumentano i prezzi dei carburanti, crescono i costi delle assicurazioni e si annunciano nuovi rincari dei pedaggi autostradali.

