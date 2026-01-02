Milleproroghe Cna | Incomprensibile proroga solo ad alcuni settori sulle polizze per rischi catastrofali
La Cna esprime perplessità sulla proroga al 31 marzo dell’obbligo di polizza contro i rischi catastrofali, prevista dal Decreto Milleproroghe, che riguarda solo alcuni settori. Secondo l’associazione, questa scelta appare difficile da comprendere e potrebbe generare disparità tra le imprese. La questione solleva interrogativi sulla coerenza e sull’efficacia delle misure adottate in materia di coperture assicurative per i rischi di natura catastrofica.
ROMA – È incomprensibile che la proroga al 31 marzo prossimo per l’obbligo di polizza contro i rischi catastrofali introdotta con il Decreto Milleproroghe sia circoscritta esclusivamente ad alcuni settori. È quanto sottolinea CNA commentando il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per la Confederazione è “inaccettabile prevedere un trattamento differenziato all’interno del sistema delle micro e piccole imprese”. Al contrario la proroga sarebbe stata necessaria alla luce dei gravi ritardi nella definizione dello schema di contratto tipo e nella realizzazione del portale da parte dell’Ivass per consentire alle imprese di confrontare le polizze e scegliere in modo consapevole. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
