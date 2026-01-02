Mille Vite di una Città Fantasma trekking all' Antica Monterano
Il percorso si snoda all'interno della Riserva Naturale di Monterano, a pochi passi dalla capitale. La metà è un antico borgo abbandonato, immerso in un paesaggio forgiato dal vulcano Sabatino, ricco di natura, storia e misteri fin dall’epoca etrusca.Un facile sentiero attraversa paesaggi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Trekking all'antica Monterano: "Mille vite di una città fantasma"
Leggi anche: Trekking a Solunto, l'antica città ellenistica sul monte Catalfano e il suo antiquarium
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
Buon 2026! Con un augurio speciale: che possiate ritagliarvi del tempo per leggere. Leggere ci rende più empatici, più curiosi, più liberi. Ci permette di vivere mille vite, di scoprire nuove prospettive e di prenderci cura di noi stessi attraverso le storie. In un - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.