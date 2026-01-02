Mille Vite di una Città Fantasma trekking all' Antica Monterano

Il percorso si snoda all'interno della Riserva Naturale di Monterano, a pochi passi dalla capitale. La metà è un antico borgo abbandonato, immerso in un paesaggio forgiato dal vulcano Sabatino, ricco di natura, storia e misteri fin dall’epoca etrusca.Un facile sentiero attraversa paesaggi. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

