Milei asfalta la sinistra in un video popolare sui social | Non si negozia con loro se gli concedi un millimetro ti distruggono

Javier Milei ha riproposto un intervento televisivo in cui esprime la sua posizione sulla sinistra politica. Con parole dirette, sottolinea l’importanza di non negoziare con questa parte politica, evidenziando le sue convinzioni sulla strategia da adottare. Il video è diventato virale sui social, alimentando il dibattito pubblico e rafforzando l’immagine del leader come figura critica nei confronti dell’orientamento progressista.

Javier Milei torna a far parlare di sé attraverso una vecchia intervista televisiva, sotterrando la sinistra. Il premier ed economista argentino, rompendo ogni legge finanziaria moderna, è riuscito a risollevare il sistema nazionale. Con il volto rosso dalla rabbia, già 4 anni fa, spiegava la finzione che si cela dietro la sinistra: “Al co***one sinistrorso non puoi concedere nemmeno un millimetro”. E ancora: “se la pensi diversamente da loro ti annientano. Questo è il punto”. In sostanza, non si deve concedere uno spazio a un uomo di sinistra perché “lo usa per distruggerti”. Poi ha ribadito con enfasi, ancora una volta, che “non si negozia con quella me**a perché ti distruggeranno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milei asfalta la sinistra in un video popolare sui social: “Non si negozia con loro, se gli concedi un millimetro ti distruggono” Leggi anche: "Non si negozia con quelle m...". Quando Milei stroncò i "sinistroidi" Leggi anche: Giugliano in Campania: “O mi dai quello che ti chiedo oppure gli uomini ti distruggono la macchina”. L’estorsione con i bambini nell’auto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Javier Milei, il video cult contro la sinistra: "Non si negozia con quella m..." - È virale sui social l'accorato intervento del presidente argentino Javier Milei durante un'intervista tv. msn.com

