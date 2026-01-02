Milanoc' è un indagato per morte Aurora
A Milano, è stato iscritto nel registro degli indagati un sospettato in relazione alla morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso in un cortile alla periferia nord della città. L’indagine prosegue per accertare le cause e le responsabilità di quanto avvenuto.
15.20 C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile, alla periferia nord di Milano. Secondo quanto si apprende, si tratta di un cittadino peruviano di 57 anni che i carabinieri hanno fermato per una tentata rapina commessa poco prima dell'incontro con la ragazza. Ancora in corso, intanto, l'autopsia,che dovrà far luce sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
