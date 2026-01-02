Milano un uomo indagato per la morte di Aurora Livoli
A Milano, un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione alla morte di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto.
(Adnkronos) – C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita nel cortile di un condominio in via privata Paolo Paruta a Milano. Lo confermano all'Adnkronos fonti investigative. Si tratterebbe di un cittadino di 57 anni di nazionalità peruviana. Intanto oggi, a Milano, è in corso l'autopsia sul corpo della 19enne. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
