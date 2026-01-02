Milano un fermo per la morte dei Aurora Livoli Indagato è un cittadino peruviano Iniziata l’autopsia sul corpo della ragazza
A Milano, è stato disposto un fermo nei confronti di un cittadino peruviano nell'ambito delle indagini sulla morte di Aurora Livoli, 19 anni, ritrovata lo scorso 29 dicembre in un cortile di Via Paruta. È stata avviata l’autopsia sul corpo della ragazza, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le cause del decesso.
C’è un fermo per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni originaria di Latina il cui corpo è stato ritrovato lo scorso 29 dicembre in un cortile in uno stabile di Via Paruta, a Milano. A darne notizia è lo zio della ragazza, Massimo Basile, che ha parlato con l’agenzia La Presse: “Abbiamo saputo che è in stato di fermo un cittadino peruviano che è stato indagato per articolo 575 del codice penale e quindi omicidio volontario”, ha spiegato l’uomo. “Aurora si era diplomata all’istituto Pacinotti di Fondi. Poi, in famiglia eravamo rimasti molto lusingati perché aveva preso a frequentare l’Università. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Aurora Livoli, oggi l’autopsia sul corpo della ragazza trovata morta a Milano
Leggi anche: Aurora Livoli morta a Milano: lutto cittadino a Monte San Biagio. Rinviata l’autopsia
Donna morta a Milano, cosa sappiamo finora; Aurora Livoli, attesa per l’autopsia. Ancora caccia all’uomo ripreso insieme a lei prima di morire; Milano, identificata la giovane trovata morta: è una 19enne di Latina; È di Monte San Biagio la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19 anni.
Iniziata l’autopsia su Aurora Livoli a Milano: presenti i genitori e lo zio. Prosegue la caccia all'uomo delle telecamere - All’Istituto di Medicina legale l’esame sul corpo della ragazza trovata senza vita in un cortile di via Paruta ... affaritaliani.it
Aurora Livoli trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano, caccia all'uomo che era con lei - Aurora Livoli trovata morta a Milano nel cortile di un condominio: indagini in corso sull’uomo ripreso con lei dalle videocamere prima del decesso ... virgilio.it
Milano, proseguono le indagini sulla morte di Aurora Livoli: domani l’autopsia - Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire gli ultimi contatti della 19enne di Monte San Biagio e risalire all'identità dell'uomo che appare insieme a lei in alcune immagini riprese dalle telecamere ... tg24.sky.it
Il BALLETTO DI MILANO porta in scena una passionale musiche Georges Bizet coreografie Agnese Omodei Salè, Federico Veratti FERMO Teatro dell'Aquila | 14 gennaio ore 21 TOLENTINO Teatro Vaccaj | 15 gennaio or - facebook.com facebook
Il Frecciarossa 9657 partito da Milano Centrale e diretto a Napoli è fermo nei pressi di Bologna dalle ore 19:37 per verifiche alla linea elettrica. A renderlo noto è Trenitalia ma la situazione è segnalata anche da alcuni viaggiatori a bordo del convoglio. "Il tre x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.