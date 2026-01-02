Milano un fermo per la morte dei Aurora Livoli Indagato è un cittadino peruviano Iniziata l’autopsia sul corpo della ragazza

A Milano, è stato disposto un fermo nei confronti di un cittadino peruviano nell'ambito delle indagini sulla morte di Aurora Livoli, 19 anni, ritrovata lo scorso 29 dicembre in un cortile di Via Paruta. È stata avviata l’autopsia sul corpo della ragazza, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le cause del decesso.

C’è un fermo per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni originaria di Latina il cui corpo è stato ritrovato lo scorso 29 dicembre in un cortile in uno stabile di Via Paruta, a Milano. A darne notizia è lo zio della ragazza, Massimo Basile, che ha parlato con l’agenzia La Presse: “Abbiamo saputo che è in stato di fermo un cittadino peruviano che è stato indagato per articolo 575 del codice penale e quindi omicidio volontario”, ha spiegato l’uomo. “Aurora si era diplomata all’istituto Pacinotti di Fondi. Poi, in famiglia eravamo rimasti molto lusingati perché aveva preso a frequentare l’Università. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

