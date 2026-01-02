Milano si illude poi Bologna la schianta | la Virtus vince 97-85

Nell'incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, la squadra emiliana si è imposta con il punteggio di 97-85. La partita ha visto un testa a testa tra le due formazioni, con Bologna che ha prevalso nel finale, confermando la sua solidità e determinazione. Un risultato che riflette le dinamiche di una sfida equilibrata e combattuta, caratterizzata da un'intensa tensione tra le due storiche rivali del basket italiano.

Milano, 2 gennaio 2026 – Iludersi, per poi cadere pesantemente. Così si può racchiudere l'andamento della sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna finita 97-85 per i bolognesi. In quello che poteva essere il derby da vincere per staccare l'avversario bolognese, l'Armani si illude di un un primo quarto praticamente perfetto e gioca i suoi successivi peggiori 30 minuti della stagione. La Virtus stacca l'Olimpia per intensità, attenzione e concentrazione giocando una partita davvero super compattandosi con le assenze che l'hanno presentata in campo praticamente senza lunghi di ruoli. Eppure l'Olimpia, che nel primo periodo sembra avere ben chiaro quali fossero i suoi obiettivi, si è letteralmente sciolta come neve al sole quando la Virtus ha cambiato passo.

