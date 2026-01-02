Milano morte di Aurora Livoli | indagato un 56enne

A Milano, un uomo di 56 anni di origine peruviana è stato indagato nel caso di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata morta nel cortile di un condominio in via Paruta. L’uomo è stato fermato dalle autorità nell’ambito delle indagini avviate per chiarire le circostanze della tragica scomparsa. La vicenda sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale.

Un uomo di 56 anni, di origine peruviana indagato nel caso di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta nel cortile di un condominio a Milano lunedì 29 dicembre 2025, in via Paruta, è stato fermato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Milano, morte di Aurora Livoli: indagato un 56enne Leggi anche: Milano, un uomo indagato per la morte di Aurora Livoli Leggi anche: Aurora Livoli, c’è un indagato per la morte della 19enne a Milano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aurora Livoli, la 19enne di Roma trovata morta a Milano. La pista del femminicidio, caccia all'uomo che era con lei; Milano, proseguono indagini su 19enne trovata morta: domani l’autopsia; La morte di Aurora Livoli, oggi l'autopsia. Si indaga sul suo cellulare. Già scappata due volte; Le ultime ore di Aurora Livoli, la ragazza morta a Milano in via Paruta: il «brutto giro», le persone sentite nella notte, la traccia lasciata dal telefonino. Morte Aurora Livoli: un indagato per il decesso della giovane a Milano - Indagini in corso da parte da parte di Polizia e Carabinieri per cercare di individuare l’assassino di Aurora Livoli, giovane di 19 anni trovata morta in un condominio di Via Paruta a Milano. notizie.it

Milano, morte di Aurora Livoli: indagato un 56enne - MILANO – Un uomo di 56 anni, di origine peruviana indagato nel caso di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta nel cortile di un condominio a Milano lunedì 29 dicembre 2025, in via Paruta, ... firenzepost.it

Morte di Aurora Livoli, il commovente gesto dei suoi genitori. Lo zio: "Aspettiamo l'esito dell'autopsia" - Commovente gesto da parte dei genitori di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile di un condominio a Milano ... notizie.it

Milano, c’è un indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli: è un uomo di 56 anni x.com

C'è un indagato per la morte a Milano di Aurora Livoli, E' un uomo di 57 anni fermato dai carabinieri per tentata rapina #ANSA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.