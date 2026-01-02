Milano gli rubano l’anello ma la polizia lo trova in stazione Lui fa la proposta di matrimonio nell’ufficio denunce

Un turista brasiliano di 29 anni ha trasformato una disavventura in un momento speciale a Milano. Dopo aver perso il suo anello, la polizia ferroviaria lo ha trovato in stazione. Invece di arrendersi, ha deciso di fare la proposta di matrimonio nell’ufficio delle denunce, creando un episodio originale e ricco di sincerità, lontano dai classici scenari romantici.

Non sul celebre balcone di Giulietta, ma davanti agli agenti della polizia ferroviaria di Milano. Così si è conclusa la proposta di matrimonio di un turista brasiliano di 29 anni, che ha trasformato la sua disavventura in un momento romantico e ironico. Il 29enne era in attesa alla stazione centrale di Milano per il treno diretto a Verona, quando si è accorto che il suo trolley e lo zaino erano spariti. I due oggetti, non erano bagagli qualsiasi. All’interno c’era, infatti, l’anello di famiglia, il gioiello che il ragazzo aveva scelto per chiedere alla compagna di sposarlo, immaginando la proposta romantica davanti al celebre balcone di Giulietta. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Gli rubano l’anello di fidanzamento a Milano: i poliziotti lo recuperano e lui fa la proposta all’ufficio denunce

Leggi anche: Nello zaino rubato in stazione c’è l'anello per la fidanzata. Gli agenti lo ritrovano: scatta la proposta di matrimonio nell’ufficio della polizia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milano, gli rubano l'anello per la proposta di matrimonio e la polizia lo ritrova in Stazione Centrale: lui chiede alla fidanzata di sposarlo davanti ai poliziotti - L'anello ritrovato grazie a un sistema gps all'interno dello zaino in cui era nascosto il monile, derubato poco ... milano.corriere.it