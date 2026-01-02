Milano gli rubano l’anello ma la polizia lo trova in stazione Lui fa la proposta di matrimonio nell’ufficio denunce
Un turista brasiliano di 29 anni ha trasformato una disavventura in un momento speciale a Milano. Dopo aver perso il suo anello, la polizia ferroviaria lo ha trovato in stazione. Invece di arrendersi, ha deciso di fare la proposta di matrimonio nell’ufficio delle denunce, creando un episodio originale e ricco di sincerità, lontano dai classici scenari romantici.
Non sul celebre balcone di Giulietta, ma davanti agli agenti della polizia ferroviaria di Milano. Così si è conclusa la proposta di matrimonio di un turista brasiliano di 29 anni, che ha trasformato la sua disavventura in un momento romantico e ironico. Il 29enne era in attesa alla stazione centrale di Milano per il treno diretto a Verona, quando si è accorto che il suo trolley e lo zaino erano spariti. I due oggetti, non erano bagagli qualsiasi. All’interno c’era, infatti, l’anello di famiglia, il gioiello che il ragazzo aveva scelto per chiedere alla compagna di sposarlo, immaginando la proposta romantica davanti al celebre balcone di Giulietta. 🔗 Leggi su Open.online
