Milano Cortina | Laura Pausini alla cerimonia d’apertura

Per la cerimonia di apertura di Milano Cortina, sarà presente Laura Pausini, un'icona della musica italiana. Accanto a lei, la star internazionale Mariah Carey. Questo evento rappresenta un momento importante per la regione, unendo musica e sport in un’occasione di grande rilievo. Di seguito, tutte le informazioni sulla partecipazione e gli aspetti principali della cerimonia.

Milano Cortina avrà un'artista d'eccezione che si occuperà della cerimonia d'apertura: Laura Pausini, oltre a lei ci sarà la preannunciata Mariah Carey. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

