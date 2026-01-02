Milano banlieue la resa incondizionata della città ad un Capodanno senza concerto e da coprifuoco | perché qui ormai comandano i maranza
Negli ultimi tempi, Milano sembra aver subito un cambiamento nel suo tessuto sociale e urbano, con alcune aree che vivono una crescente presenza di gruppi di giovani e problematiche legate alla sicurezza. Questa situazione ha portato a una percezione di perdita di controllo e di un capodanno senza eventi pubblici, evidenziando un cambiamento nelle dinamiche cittadine e nelle priorità delle autorità locali.
La Milano che piace a Beppe Sala: quella che si sottomette incondizionatamente ai teppisti stranieri di seconda generazione. Quella che abdica facilmente alle tradizioni, non per mettere al sicuro i milanesi, ma per lasciare ai "maranza" carta bianca Se siete in cerca di un caso di resa cultu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: La resa di Milano al Capodanno senza concerto. Ormai in città comandano i maranza
Leggi anche: Nel quartiere con le mamme: "Baby gang, pitbull e coltelli. Qui comandano i maranza"
Milano banlieue, prefetto Sgaraglia: "Aumento di uso dei coltelli tra i ragazzi, il 20% dei reati predatori commesso da minori" x.com
