Milano banlieue la resa incondizionata della città ad un Capodanno senza concerto e da coprifuoco | perché qui ormai comandano i maranza

Negli ultimi tempi, Milano sembra aver subito un cambiamento nel suo tessuto sociale e urbano, con alcune aree che vivono una crescente presenza di gruppi di giovani e problematiche legate alla sicurezza. Questa situazione ha portato a una percezione di perdita di controllo e di un capodanno senza eventi pubblici, evidenziando un cambiamento nelle dinamiche cittadine e nelle priorità delle autorità locali.

