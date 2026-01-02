Milan Tare sul mercato | Noi vogliamo agire in una certa maniera e raggiungere quell’obiettivo

Prima della partita tra Cagliari e Milan, Igli Tare ha commentato la situazione della squadra, sottolineando la soddisfazione per l’andamento attuale e la vigilanza sul mercato. Tare ha evidenziato l’intenzione di agire in modo mirato per raggiungere gli obiettivi prefissati, mantenendo un approccio equilibrato e strategico. Le dichiarazioni riflettono l’attenzione del club sia sul presente che sulle future operazioni di mercato.

Milan, Tare nel prepartita di Cagliari: "Soddisfatti della squadra, vigili sul mercato" Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Cagliari-Milan, Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sulla situazione della squadra rossonera tra campo e mercato. Il dirigente del Milan ha toccato diversi temi chiave, dall'impatto dei nuovi .

Calciomercato Milan, assalto del Fenerbahce per Nkunku: Tare fa muro - Segui le ultimissime sui rossoneri Il mercato intorno a Milanello entra nel vivo. milannews24.com

Tare a DAZN: "Fullkrug ha 30-40 minuti nelle gambe. Difensore? Siamo vigili" - Igli Tare è stato intervistato da DAZN prima di Cagliari- milannews.it

«#MILAN, SORPRESA #LUIZFELIPE! #TARE PUNTA IL SUO EX PALLINO PER RINFORZARE LA DIFESA DI #ALLEGRI» Dalla Spagna spunta l'occasione low-cost: un difensore pronto subito che conosce a memoria la #SerieA! AFFARE A SCA - facebook.com facebook

#Gatti #Milan #Tare punta su un altro profilo x.com

