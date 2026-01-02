Milan Tare pre Cagliari | Fullkrug? Sorpresi dalla sua forma Sul difensore dico…
Igli Tare, dirigente del Milan, ha commentato a Sky Sport in vista di Cagliari-Milan, partita valida per la 18ª giornata di Serie A. Nel suo intervento, ha analizzato la forma di Fullkrug, sottolineando le sue prestazioni recenti, e ha condiviso alcune considerazioni sul ruolo del difensore. Tare ha inoltre evidenziato l'importanza della sfida per il campionato e le strategie del club in vista della partita.
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, Gabbia a rischio per il Verona: le sensazioni sul difensore. E novità su Füllkrug
Leggi anche: Mercato Milan, sul difensore Tare ha le idee chiare: tra i due ‘litiganti’, spunta …
Sorrisi, palloncini e sliding doors di mercato: il Milan trova Nkunku sotto l'albero; Cagliari Milan, tra emergenza e novità: Gabbia out e Leao verso il forfait. Fullkrug…; Cagliari Milan, Leao recupera ma Allegri sceglie la prudenza; Arbitro Cagliari Milan: designato il fischietto del match. Tutte le informazioni.
Tare a Sky: "Sorpresi dalla forma di Fullkrug. Nkunku non è mai stato messo in discussione" - Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre- milannews.it
Verso Cagliari-Milan, il dato in trasferta sorride ad Allegri - Il Milan si prepara ad aprire l'anno solare 2026 con la sfida al Cagliari, questa sera nella 18ª giornata di Serie A 2025/26, in programma il 2 gennaio 2026 alle 20:45 presso lo Stadio ... milannews.it
Cagliari Milan LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola - Cagliari Milan: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la diciottesima giornata di Serie A in programma alle 20:45 Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta il Cagliar ... milannews24.com
«#MILAN, SORPRESA #LUIZFELIPE! #TARE PUNTA IL SUO EX PALLINO PER RINFORZARE LA DIFESA DI #ALLEGRI» Dalla Spagna spunta l'occasione low-cost: un difensore pronto subito che conosce a memoria la #SerieA! AFFARE A SCA - facebook.com facebook
#Gatti #Milan #Tare punta su un altro profilo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.