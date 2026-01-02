Milan tanti giovani nel mirino | le ultime di mercato su Rayan Prates e Arizala

Il mercato del Milan continua a concentrarsi sul settore giovanile, con attenzione rivolta a tre talenti emergenti: Arizala, Rayan e Prates. Questi giocatori rappresentano un investimento per il futuro della squadra, e le ultime notizie forniscono un quadro aggiornato sulle trattative e sulle possibilità di ingaggio. Di seguito, un’analisi delle ultime novità riguardanti queste giovani promesse nel contesto del calciomercato rossonero.

