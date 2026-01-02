Milan tanti giovani nel mirino | le ultime di mercato su Rayan Prates e Arizala
Il mercato del Milan continua a concentrarsi sul settore giovanile, con attenzione rivolta a tre talenti emergenti: Arizala, Rayan e Prates. Questi giocatori rappresentano un investimento per il futuro della squadra, e le ultime notizie forniscono un quadro aggiornato sulle trattative e sulle possibilità di ingaggio. Di seguito, un’analisi delle ultime novità riguardanti queste giovani promesse nel contesto del calciomercato rossonero.
Calciomercato Milan, i giovani sempre nel mirino dei rossoneri. Ecco il punto su tre giocatori: Arizala, Rayan e Prates. Il punto da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Giovani talenti nel mirino del Milan: ecco chi è e come gioca Arizala
Leggi anche: Calciomercato: perso Arizala, il Milan vira su Souza. Prima offerta al Santos: le ultime news
Nkunku parte? Milan no problem: da Mateta a Cherif, chi c'è nel mirino del club; Chi è Andrej Kostic, il gioiello montenegrino che il Milan ha messo nel suo mirino; Giovani talenti nel mirino del Milan: ecco chi è e come gioca Kostic; Giovani talenti nel mirino del Milan | ecco chi è e come gioca Karetsas.
Calciomercato Milan: oltre Icardi, un altro ex Inter nel mirino dei rossoneri per l’attacco - Il Milan riflette su come rinforzarsi nel reparto offensivo per la prossima sessione di calciomercato: l’attenzione è anche giovani italiani. notiziemilan.it
Milan, Bologna nel mirino. Ma il rientro di Leao si allontana - L’allenatore Massimiliano Allegri annuncia: “Rafa fuori anche contro l’Udinese”. ilgiorno.it
Real Milan: anche Isco nel mirino? - Nonostante la partecipazione alla prossima Champions League appaia più di un sogno proibito e con essa la possibilità di introitare come minimo 30 milioni di euro, il Milan avrà un tesoretto più che ... calciomercato.com
Cagliari-Milan I convocati | Tanti ritorni tra i rossoblù che ospiteranno il Milan nella prima del 2026 alla Unipol Domus - facebook.com facebook
Milan-Hellas Verona, Tomori in conferenza: “Nelle ultime partite abbiamo preso tanti gol, volevamo tornare a quanto fatto a inizio stagione. Sul rinnovo…” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.