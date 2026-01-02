Milan Serginho | Berlusconi inimitabile Istanbul? Questione mentale o di stregoneria…

Serginho, ex giocatore del Milan, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' di diversi aspetti della sua carriera e del suo tempo in Italia. Tra ricordi di trofei e riflessioni sulla figura di Berlusconi, l’ex centrocampista ha condiviso anche alcune considerazioni su Istanbul e le sue interpretazioni. Le sue parole offrono uno sguardo sincero e rispettoso su momenti significativi del passato e sulla personalità dell'ex presidente rossonero.

Serginho: "Potrei scrivere un libro sul presidente. Era inimitabile, unico. Veniva spesso in spogliatoio, dando consigli di tattica e dicendo di dare spettacolo. Capitava anche che pranzasse con noi a Milanello. Un giorno mi prese da parte per insegnarmi a dif - facebook.com facebook

