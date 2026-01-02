Il Milan annuncia l’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham, che si unisce alla rosa rossonera in prestito. Il calciatore tedesco vestirà la maglia numero 9, rafforzando la linea offensiva del team. Questa operazione segna il primo movimento ufficiale del mercato invernale del 2026, confermando l’intenzione del club di rafforzarsi per la seconda parte della stagione.

Il Milan apre il mercato invernale con un’operazione subito concreta: Niclas Füllkrug è un nuovo giocatore rossonero. L’attaccante tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà già a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di campionato contro il Cagliari, in programma questa sera. Indosserà la maglia numero 9. Un innesto che dice molto sulle priorità del Milan: esperienza, fisicità, gol “di mestiere” e una presenza offensiva che possa dare alternative immediate. Chi è Niclas Füllkrug: età, carriera e caratteristiche. Nato ad Hannover il 9 febbraio 1993, Füllkrug ha 32 anni ed è un centravanti classico, potente e molto efficace in area. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Milan, primo colpo del 2026: ufficiale Niclas Füllkrug. Arriva in prestito dal West Ham e prende la maglia numero 9

