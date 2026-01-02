Milan Kim resta un’idea | esperienza cercata ma l’operazione è in salita

Il Milan si prepara al mercato invernale puntando a rafforzare la difesa con esperienza e affidabilità. L’obiettivo è migliorare la squadra senza compromettere gli equilibri tecnici e finanziari, mantenendo una strategia equilibrata e mirata. La volontà è di intervenire con attenzione, valutando le opportunità che possano contribuire a consolidare la rosa senza eccessive rivoluzioni.

Il Milan si affaccia al mercato invernale con una priorità chiara: mettere esperienza e affidabilità al centro della difesa, senza stravolgere equilibri tecnici ed economici. Nelle prime ore ufficiali delle trattative, a Milanello si ragiona più sui profili che sulle occasioni. E uno dei nomi che tornano a circolare, con una forza che va oltre la semplice suggestione, è quello di Kim Min-jae. Un nome che in Serie A evoca certezze. Ma che, oggi, apre più interrogativi che spiragli. La Serie A come richiamo, Kim come identikit. Il reparto arretrato rossonero, numericamente, è di nuovo completo. Il rientro di Matteo Gabbia restituisce opzioni a Milan, ma non scioglie un nodo strutturale: manca un profilo di peso internazionale, capace di imporsi subito e di reggere le pressioni di una stagione lunga e logorante.

Milan, per la difesa rispunta anche Kim Min-jae: il nodo ingaggio e la concorrenza della Juventus - Il Milan non ha perso di vista l'obiettivo per il mercato di gennaio: un nuovo difensore centrale per completare il reparto. calciomercato.com

Il Milan riflette sullo scambio in ballo con la Juventus: Gatti più conguaglio per Nkunku. Operazione ancora viva. Gatti vale 20M, Nkunku 35: con 15M di conguaglio, l’affare potrebbe farsi. Al momento, però, resta più concreta la pista Fenerbahçe per Nkunku @ x.com

Il mercato del #Milan resta incentrato sull'attacco - facebook.com facebook

