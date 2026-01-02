Milan Fullkrug è ufficiale | già in panchina contro il Cagliari
Il Milan ha annunciato l’acquisto di Niclas Fullkrug, che sarà disponibile in panchina già dalla sfida contro il Cagliari. L’operazione, ufficializzata oggi, rappresenta un'importante aggiunta al reparto offensivo dei rossoneri. Questa mossa testimonia l’intenzione del club di rafforzare la rosa nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e mantenere la competitività nella stagione in corso.
(Adnkronos) – Il Milan batte il primo colpo sul mercato. Oggi, venerdì 2 gennaio, i rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo di Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà già a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per la sfida di stasera contro il Cagliari in campionato. Avrà la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
