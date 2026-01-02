Milan Fullkrug è ufficiale | già in panchina contro il Cagliari
Il Milan ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Niclas Fullkrug, che sarà presente in panchina già nella partita contro il Cagliari. L’acquisto rappresenta una novità importante per i rossoneri, che continuano a rafforzare la rosa nella sessione di mercato invernale. La firma del giocatore segna un passo avanti nel progetto sportivo del club, con l’obiettivo di migliorare le performance della squadra.
(Adnkronos) – Il Milan batte il primo colpo sul mercato. Oggi, venerdì 2 gennaio, i rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo di Niclas Fullkrug. L’attaccante tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà già a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per la sfida di stasera contro il Cagliari in campionato. Avrà la maglia numero 9. Ma chi è Fullkrug? Nato ad Hannover il 9 febbraio 1993, l’attaccante tedesco ha 32 anni e si è fatto apprezzare soprattutto negli ultimi anni. Esploso nel Werder Brema, tra il 2019 e il 2023, Fullkrug ha segnato 49 gol in 125 partite con il club tedesco. 🔗 Leggi su Seriea24.it
