Milan-Cagliari 0-1 il ritorno al gol di Leao porta i rossoneri in testa da soli

Il Milan ha battuto il Cagliari 1-0 nell’anticipo della 18ª giornata di Serie A, prima partita del 2026. Il gol di Leao ha permesso ai rossoneri di conquistare la testa della classifica, mantenendo il passo nelle zone alte del campionato. Una vittoria importante per il team di Stefano Pioli, che ora guarda con ottimismo alle prossime sfide.

Il Milan si impone per 0-1 in casa del Cagliari, nell’anticipo della 18a giornata di Serie A prima gara del 2026. Una vittoria che proietta i rossoneri di Max Allegri momentaneamente da soli al comando della classifica con 38 punti in attesa di Inter-Bologna di domenica. Dopo due risultati positivi perde il Cagliari di Pisacane, che resta fermo a quota 18 punti comunque fuori dalla zona retrocessione. Alla Sardegna Arena, il gol del Milan porta la firma di Rafael Leao al 50?. Da segnalare l’esordio nel Milan del neo acquisto Fullkrug, entrato nella ripresa proprio in sostituzione dell’autore della rete. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan-Cagliari 0-1, il ritorno al gol di Leao porta i rossoneri in testa da soli Leggi anche: Il Milan espugna Cagliari ‘di corto muso’: Leao porta i rossoneri in vetta Leggi anche: Milan e Juventus vincono e rilanciano le ambizioni: Leao porta i rossoneri in vetta, Yildiz firma la doppietta che piega il Cagliari La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Cagliari-Milan quote analisi 18ª giornata Serie A; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Colpo del Milan in casa del Cagliari (0-1): decide una rete di Rafael Leao - Ai rossoneri basta una rete di Rafael Leao ad inizio della ripresa per portare a casa l'intera posta in palio ne ... msn.com

Cagliari-Milan 0-1, gol e highlights: decide una rete di Leao, rossoneri in vetta - Dal suo arrivo al Milan (2019/20) Rafael Leão (sei nel torneo in corso) è uno dei tre giocatori che ha segnato più di cinque gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Lautaro ... sport.sky.it

Serie A, Cagliari-Milan 0-1 - 1: Il Milan non ha perso alcuna delle ultime 16 partite in Serie A, la sua striscia più lunga da una serie di 22 gare di fila tra il 23 ... ansa.it

Serie A, Cagliari-Milan 0-1 rossoneri in trasferta per andare in vetta Penultima giornata del girone d'andata. Le milanesi e il Napoli, impegnato a Roma contro la Lazio, si contendono il titolo di "campioni d'inverno" La cronaca testuale su Rainews.it https://www. - facebook.com facebook

#Milan timido contro un buon #Cagliari: 0-0 dopo i primi 45' x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.