Mickey Rourke a rischio fratto | l’attore ha ricevuto un avviso di pagamento di oltre 50mila dollari di affitto arretrato Il proprietario è furibondo

Mickey Rourke si trova in difficoltà finanziarie, avendo ricevuto un avviso di pagamento per oltre 50.000 dollari di affitto arretrato. La somma, pari a 59.100 dollari, ha suscitato l’indignazione del proprietario, evidenziando una situazione di tensione tra l’attore e il locatore. Questa vicenda mette in luce le problematiche economiche che possono coinvolgere anche personaggi pubblici noti.

Guai finanziari per Mickey Rourke. L’attore ha ricevuto un avviso di pagamento pari a 59.100 dollari di affitto arretrato. La star di Hollywood, qualora non saldasse il conto entro 3 giorni, dovrà sgomberare la casa in cui vive. Il sito People ha ottenuto il documento della denuncia presentata da Eric Goldie, proprietario della casa di Los Angeles, contro Rourke. Secondo quanto si legge, il 73enne avrebbe dovuto saldare i conti entro lo scorso 21 dicembre. L’avviso, che secondo la denuncia Rourke avrebbe “omesso di rispettare”, è stato affisso nei locali e inviato per posta al diretto interessato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

