Micillo M5S Campania | Buon lavoro all’assessora regionale Claudia Pecoraro

Il consigliere Micillo del M5S Campania ha augurato buon lavoro all’assessora Claudia Pecoraro, recentemente nominata con deleghe a ambiente, politiche abitative e pari opportunità nella giunta regionale. Questa assegnazione segna un passo importante per il territorio, con l’obiettivo di promuovere iniziative concrete e sostenibili in ambiti fondamentali per lo sviluppo della regione.

Benvenuta a Claudia Pecoraro: nuove deleghe per ambiente, politiche abitative e pari opportunità nella giunta regionale della Campania. “Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a Claudia Pecoraro, nominata assessore nella giunta regionale guidata dal Presidente Roberto Fico. A Claudia sono state affidate deleghe fondamentali per il futuro della Campania come l’ambiente, al ciclo integrato delle acque, alle politiche abitative e alle pari opportunità. Un ambito di responsabilità ampio e cruciale, che richiede visione, concretezza e impegno quotidiano. E Claudia ha già dimostrato di possedere tutto questo: avvocata penalista, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Salerno, da anni attiva nelle battaglie sociali, ambientali e per i diritti, con un forte focus su giustizia sociale e inclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

