Michela Andretta muore durante un'operazione all'orecchio a 28 anni tre medici indagati per omicidio colposo

Michela Andretta, 28 anni, è deceduta durante un'operazione all’orecchio. La procura aveva richiesto l’archiviazione, ma recenti indagini hanno evidenziato un possibile errore materiale da parte dell’equipe medica. Tre medici sono ora indagati per omicidio colposo, mentre si continua a chiarire la dinamica della tragedia e le cause della morte.

Michela Andretta, svolta nelle indagini dopo seconda autopsia: «Tre medici sotto accusa». La giovane morì a 28 anni - Morì a soli 29 anni Michela Andretta, la ragazza che perse la vita dopo essersi sottoposta a un'operazione per rimuovere un angioma dall'orecchio sinistro: era il 3 maggio ... msn.com

Michela Andretti, morta a 29 anni durante un’operazione. Sotto inchiesta tre medici - Potrebbe essere stato un errore medico, durante un intervento apparentemente di routine, a costare la vita alla giovane Michela Andretta, morta a 29 anni dopo essersi sottoposta ... ilmessaggero.it

