Mi imploravano di aiutarli | chi l' italiano eroe che ha salvato 10 ragazzi di Crans-Montana

Un italiano ha dimostrato grande coraggio a Crans-Montana, entrando in un locale in fiamme e rischiando la vita per salvare dieci ragazzi intrappolati. Nonostante il fumo e il pericolo, ha forzato una porta chiusa dall’interno, contribuendo a mettere in salvo le persone presenti. La sua azione si è rivelata fondamentale in un momento di emergenza, dimostrando altruismo e prontezza di spirito.

Ha sfondato una porta chiusa dall’interno mentre il locale era già invaso dal fumo e privo di ossigeno. Paolo Campolo, analista finanziario italiano con cittadinanza svizzera, è uno dei testimoni diretti dell’incendio che nella notte di Capodanno ha trasformato una festa in tragedia a Crans-Montana. In un’intervista rilasciata al Messaggero, Campolo racconta dal letto dell’ospedale di Sion come è riuscito a salvare diversi ragazzi rimasti intrappolati all’interno del locale Le Constellation. Campolo, 55 anni, vive dal 2023 a Crans-Montana, a circa cinquanta metri dal bar. La notte dell’incendio era in casa con amici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

