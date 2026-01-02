Mi imploravano di aiutarli | chi è l' italiano eroe che ha salvato 10 ragazzi a Crans-Montana

Un italiano ha dimostrato grande coraggio a Crans-Montana, salvando dieci ragazzi intrappolati in un locale in fiamme. Entrato forzando una porta chiusa dall’interno, nonostante il fumo e la mancanza di ossigeno, ha agito con rapidità e determinazione, diventando un esempio di altruismo e presenza di spirito in momenti di emergenza.

Ha sfondato una porta chiusa dall’interno mentre il locale era già invaso dal fumo e privo di ossigeno. Paolo Campolo, analista finanziario italiano con cittadinanza svizzera, è uno dei testimoni diretti dell’incendio che nella notte di Capodanno ha trasformato una festa in tragedia a Crans-Montana. In un’intervista rilasciata al Messaggero, Campolo racconta dal letto dell’ospedale di Sion come è riuscito a salvare diversi ragazzi rimasti intrappolati all’interno del locale Le Constellation. Campolo, 55 anni, vive dal 2023 a Crans-Montana, a circa cinquanta metri dal bar. La notte dell’incendio era in casa con amici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mi imploravano di aiutarli": chi è l'italiano eroe che ha salvato 10 ragazzi a Crans-Montana Leggi anche: "Mi imploravano di aiutarli": chi l'italiano eroe che ha salvato 10 ragazzi di Crans-Montana Leggi anche: “Ha salvato 10 vite”. Crans Montana, chi è Paolo: il papà eroe Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. "Mi imploravano di aiutarli": chi l'italiano eroe che ha salvato 10 ragazzi di Crans-Montana - In un’intervista rilasciata al Messaggero racconta momenti drammatici: la porta bloccata, i corpi che "mi ca ... msn.com

Crans Montana, l'italiano che ha salvato 10 ragazzi: «Porta d’emergenza bloccata, imploravano aiuto. Mia figlia salva perché arrivata lì tardi» - «Ho sfondato la porta di emergenza e mi sono caduti addosso dei corpi di ragazzi. ilmattino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.